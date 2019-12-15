Зарплату на 4 млн рублей не выплатили работникам предприятия в Приморье

В Артеме Приморского края перед судом предстанет бывший временно исполняющий обязанности директора ФГУП «Дальневосточное», обвиняемый в невыплате заработной платы сотрудникам, уволенным в связи с сокращением. С конца осени 2018 по октябрь 2019-го руководитель по неизвестным причинам удерживал начисления 90 человек на общую сумму около 4 млн рублей.

Следователи выяснили, что деньги у предприятия были, сообщает РИА «Восток-Медиа». Уголовное дело возбудили после проверки прокуратуры. «Дальневосточное» специализируется на выращивании овощей и производством молочной продукции.

Как стало известно в начале декабря, Минюст РФ предложил приравнять количество штрафов за невыплату зарплаты в срок к числу сотрудников, не получивших деньги. В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей вне зависимости от того, сколько работников пострадали.