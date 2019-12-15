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Песков рассказал об отношении Путина к продолжению диалога с Макроном

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Фото: TASS/Zuma
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что готовность президента Франции Эммануэля Макрона к продолжению «нормандского» диалога импонирует российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Песков подчеркнул, что именно глава Франции стал инициатором встречи «один на один» с Путиным.

«Они [Путин и Макрон] понимают друг друга, они далеко не во всем соглашаются, они соглашаются в одном и проявляют политическую волю — в безальтернативности диалога, в обсуждении даже тех вопросов, по которым пока не удается договориться. В этом плане вот такая готовность и политическая воля Макрона весьма импонируют нашему президенту», — приводит его слова ТАСС в воскресенье, 15 декабря.

Ранее Песков в эфире «Большой игры» заявил, что за 2019 год Россия стала сильнее. Кроме того, по словам пресс-секретаря, страна остается «островком стабильности» в «нынешние времена турбулентности».

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