СМИ опубликовали фото затонувшего в бухте Севастополя плавдока

Местным крымским СМИ удалось сфотографировать частично затонувший в бухте Севастополя плавучий док с подводной лодкой, сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 15 декабря.

На кадрах издания «Крыминформ» видно, что плавучий док ушел под воду не полностью, одна из его стенок на несколько метров поднимается над водой. Подводная лодка при затоплении дока частично всплыла.

Также видно, что к месту подошел буксир, готовящий их транспортировку.

По неофициальной информации, причиной стало неисправное техническое состояние дока.

Подлежащие утилизации списанный плавучий док ПД-16 со списанной же подводной лодкой Б-380 затонули в Севастополе в ночь на воскресенье.

Подводная лодка Б-380 «Святой князь Георгий» — дизель-электрическая субмарина. Была спущена на воду в 1982 году под названием «Горьковский комсомолец» и вошла в состав Черноморского флота. В 2000 году лодку поставили на капитальный ремонт.

Плавучий док ПД-16, который был построен и принят в состав ВМФ в 1941 году, и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад. В настоящий момент проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации.