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Арест главы «Метростроя» не повлияет на создание станции метро в Кудрово

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что арест главы «Метростроя» Николая Александрова не повлияет на ход строительства и сроки сдачи станции метро в Кудрово, сообщает ТАСС.

Глава региона отметил, что при принятии решений о развитии подземки соглашения заключаются между городом и компаниями, а не конкретными людьми, поэтому ситуация с Александровым не должна повлиять на появление второй станции Петербургского метрополитена на территории Ленобласти (первая — это станция «Девяткино»), передает телеканал «78».

Как стало известно 10 декабря, генеральный директор ОАО «Метрострой», специализирующегося на строительстве тоннелей и инженерных сооружений для подземки в Санкт-Петербурге, Николай Александров был задержан. Он останется в СИЗО до февраля. Расследуется дело о растрате. Работа сотрудников управления и всех структурных подразделений продолжается.

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