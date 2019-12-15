Арест главы «Метростроя» не повлияет на создание станции метро в Кудрово

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что арест главы «Метростроя» Николая Александрова не повлияет на ход строительства и сроки сдачи станции метро в Кудрово, сообщает ТАСС.

Глава региона отметил, что при принятии решений о развитии подземки соглашения заключаются между городом и компаниями, а не конкретными людьми, поэтому ситуация с Александровым не должна повлиять на появление второй станции Петербургского метрополитена на территории Ленобласти (первая — это станция «Девяткино»), передает телеканал «78».

Как стало известно 10 декабря, генеральный директор ОАО «Метрострой», специализирующегося на строительстве тоннелей и инженерных сооружений для подземки в Санкт-Петербурге, Николай Александров был задержан. Он останется в СИЗО до февраля. Расследуется дело о растрате. Работа сотрудников управления и всех структурных подразделений продолжается.