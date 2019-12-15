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Дрифтер сломал новогоднее украшение во Владивостоке

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Фото: МВД РФ/25.мвд.рф
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Житель Владивостока, устроивший дрифт вокруг новогодней елки, не справился с управлением и повредил праздничные украшения. Ущерб составил 677 тыс. рублей, сообщает местное управление МВД.

Инцидент произошел вечером 14 декабря. Водитель Subaru Forester начал ездить вокруг елки, наехал на новогоднюю фигуру и после этого скрылся с места происшествия. Полиция выяснила, что за рулем находился местный житель 1999 года рождения.

Мужчину задержали. Освидетельствование показало, что он был трезв.

Возбуждено дело об административном правонарушении по факту оставления места аварии. Также проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В МВД отметили, что водителю предстоит компенсировать материальный ущерб за повреждение фигуры.

Начальник городского управления культуры Светлана Шупиро рассказала программе «Вести Приморье», что фигура мышки с сыром, которую повредил автолюбитель, не подлежит восстановлению. Решается вопрос о ее замене. Чтобы такие инциденты не повторялись, площадь перекроет полиция, подчеркнула чиновница.

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