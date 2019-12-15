Резиденцию Деда Мороза торжественно открыли в подмосковном Красногорске

В центральном парке Красногорска Московской области заработала резиденция Деда Мороза, информирует пресс-служба администрации городского округа. Открытие собрало более 3,5 тыс. человек, которые посмотрели файер-шоу и зажжение огней на новогодней елке.

В резиденции Деда Мороза будут проходить творческие мастер-классы и интерактив для детей. Всего в рамках проекта «Зима в Подмосковье» запланировано 1,2 тыс. мероприятий для людей всех возрастов, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Почта Деда Мороза будет работать в круглосуточном режиме. Новогоднее послание можно отправить через почтовые ящики, которые устанавливают в четырех парках Красногорска.