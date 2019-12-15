Пьяная молодежь в Сахалинской области напала на фельдшеров «скорой»

Группа нетрезвых молодых людей напала на двух сотрудников скорой помощи в городе Долинске Сахалинской области, приехавших на вызов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Сахалинской области в воскресенье, 15 декабря.

В ночь на 15 декабря в приемное отделение Долинской больницы поступил вызов скорой помощи с сообщением о женщине, находящейся без сознания. В это же время поступил второй вызов — на станцию сообщили об умершем человеке по этому же адресу.

На место прибыли две медбригады. У подъезда фельдшеры встретились и вместе зашли в квартиру, где находилась компания нетрезвых молодых людей.

Оказалось, что к моменту прибытия медицинских бригад пожилая женщина была мертва уже несколько часов. Фельдшеры констатировали смерть, на что нетрезвые молодые люди отреагировали агрессивно: они начали оскорблять врачей и напали на них.

Один из сотрудников медицинской службы попытался вызвать полицию, но нетрезвый молодой человек выхватил у него телефон, кинул в лицо и рассек кожу. Второму фельдшеру травмировали руку стеклянным предметом.

В настоящий момент состояние сотрудников удовлетворительное, но в ближайшее время они не смогут продолжить работу. Заявление о нападении передано в полицию.

29 ноября в Красноярском крае участковый педиатр пришел на вызов в общежитие к заболевшему ребенку. После того как он вышел из подъезда, на него напал неизвестный. Злоумышленник избил врача и силой заставил снять деньги с карточки в ближайшем банкомате.