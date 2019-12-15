Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.

«Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали», — отметил источник.

При этом другой собеседник добавил, что плавдок затонул в Южной бухте Севастополя.

Данных о пострадавших нет.

Черноморский флот и Минобороны России пока не давали официальных комментариев.

30 октября 2018 года в Мурманске полностью затонул плавучий док ПД-50 82-го судостроительного завода при выходе из него авианосца «Адмирал Кузнецов». Случились перебои с напряжением, которое с берега подается на плавдок. В результате стали заполняться водой балласты и цистерны плавдока.