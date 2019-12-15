Не менее 14 человек погибли в ДТП с автобусом в центральном Непале

Минимум 14 человек погибли при аварии с автобусом в центральной части Непала, сообщает агентство Xinhua в воскресенье, 15 декабря.

«12 пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Все пострадавшие уже госпитализированы», — рассказал представитель окружного отделения полиции Ганеш Ханал.

Автобус направлялся в столицу Непала Катманду из Калинчока — популярного религиозного и туристического направления. Как сообщили в полиции, в автобусе находились 32 человека.

Плохое состояние дорог и общественного транспорта в Непале в последние годы стали причиной частых дорожно-транспортных происшествий. По данным непальской полиции, за последние 10 лет в ДТП погибли более 22 тыс. человек.

14 декабря в двух крупных авариях в Южной Корее погибли не менее пяти человек. Первое ДТП произошло с участием десяти транспортных средств, второе — с участием около 20 транспортных средств на противоположной полосе того же шоссе.