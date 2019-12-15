Китай решил отложить введение дополнительных пошлин на импорт из США

Министерство финансов Китая объявило о приостановке введения дополнительных пошлин на товары производства США, сообщает Voice of America. Меры должны были вступить в силу 15 декабря.

Новые пошлины должны в 10% и 5% были коснуться сельскохозяйственной продукции США (пшеница, кукуруза), а также автомобилей и комплектующих американского производства.

При этом другие пошлины, которые ранее уже были введены китайской стороной в отношении американских товаров, останутся в силе.

Минфин Китая выразил надежду на то, что обе стороны смогут прийти к решению существующих проблем на основе равенства и взаимоуважения.

Накануне 14 декабря США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин в 15% на некоторые товары китайского производства.

13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности в первом соглашении с Китаем. По его словам, Пекин согласился на массовые закупки сельскохозяйственной продукции из США, промышленных товаров и др.

При этом 7 декабря Трамп призвал Всемирный банк перестать выдавать кредиты Китаю. Он отметил, что «у Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают».

15 октября стало известно, что США и Китай в ходе переговоров достигли консенсуса по торговому соглашению. 11 октября появилась информация о том, что торговая война между странами может быть приостановлена. Отмечалось, что в рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь, Пекин принял зеркальные меры. Позже обе стороны неоднократно вводили новые пошлины.