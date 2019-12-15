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Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 декабря

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Дождь со снегом и до трех градусов тепла ожидается в воскресенье, 15 декабря в Московском регионе. Об этом сообщил Гидрометцентр России на своем сайте.

Отмечается, что днем в Москве температура составит +1…+3.

В Московской области температура будет колебаться от -2 до +3 градусов.

Ночью температура в регионе не изменится.

При этом атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Синоптики обещают южный и юго-восточный ветер 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Понедельник, 9 декабря, стал самым теплым днем в Москве с начала зимы. По данным метеорологов, среднесуточная температура составила +3,4 градуса, что соответствует 24 октября.

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