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Ритейлеры рассказали о смещении спроса в пользу более дорогих смартфонов

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Спрос россиян в уходящем году сместился в пользу более дорогих смартфонов, этому способствуют программы рассрочки и trade-in, рассказали «РИА Новости» ритейлеры электроники.

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«Продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона, от 50 тыс. рублей, год к году увеличились более чем на четверть в штуках и 30% в деньгах», — сказал представитель компании «М.Видео – Эльдорадо».

Похожую тенденцию отметили в Tele2. Там зафиксировали увеличение продаж смартфонов в премиум-сегменте.

Положительной динамике продаж дорогих смартфонов способствуют программы рассрочки, а также обмена старых устройств на новые со скидкой, рассказали в «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн»). По их информации, в кредит и рассрочку куплены около 25% устройств.

По информации ритейлеров, средняя цена на смартфоны в России в 2019 году выросла на 5% по сравнению с прошлым годом и составляет 16–17 тысяч рублей.

12 декабря сообщалось, что в уходящем году россияне чаще всего выбирали смартфоны с тройной камерой, диагональю экрана от 5,5 дюйма и объемом встроенной памяти не менее 64 Гб.

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