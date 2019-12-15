В Канаде угонщик спрятался от полицейских в стоге сена

Канадские полицейские обнаружили преступника, угнавшего автомобиль, прячущимся в стоге сена, пишет Global News.

Инцидент произошел в регионе Южная Альберта. Местные жители сообщили правоохранителям о замеченном в канаве у сельской дороги угнанном внедорожнике.

Офицеры и два шерифа отправились на отработку поступившего звонка и нашли следы на снегу, ведущие от машины. После часового преследования полиция обнаружила сарай, в котором под стогом сена прятался подозреваемый. Им оказался 20-летний житель Калгари.

Полиция обязала его явиться в суд в феврале.

13 декабря в Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт.