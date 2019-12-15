Прямой эфир

В Канаде угонщик спрятался от полицейских в стоге сена

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канадские полицейские обнаружили преступника, угнавшего автомобиль, прячущимся в стоге сена, пишет Global News.

Инцидент произошел в регионе Южная Альберта. Местные жители сообщили правоохранителям о замеченном в канаве у сельской дороги угнанном внедорожнике.

Офицеры и два шерифа отправились на отработку поступившего звонка и нашли следы на снегу, ведущие от машины. После часового преследования полиция обнаружила сарай, в котором под стогом сена прятался подозреваемый. Им оказался 20-летний житель Калгари.

Полиция обязала его явиться в суд в феврале.

13 декабря в Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обвиняемый в двойном убийстве 13-летний американец сбежал из суда
Американец угощал детей конфетами с лезвиями на Хэллоуин

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019