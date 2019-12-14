Тысячи людей вышли на митинг против сокращения врачей в Стокгольме

В Стокгольме акция протеста против сокращения расходов на здравоохранение собрала тысячи людей. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает издание Dagens Nyheter.

Акция проходит в центре Стокгольма, недалеко от здания шведского правительства.

Тысячи протестующих уверены, что сокращение расходов на здравоохранение приведет к увольнению врачей в больницах в столице Швеции, где уже наблюдается нехватка медицинского персонала.

7 декабря сообщалось, что мэр французской коммуны Ла Грель с населением около 900 человек Изабель Дюжле выпустила указ, согласно которому местным жителям запрещается умирать в своих домах по выходным и в праздники. Она приняла такое решение в знак протеста против «катастрофической ситуации» в медицинской сфере, при которой в коммуне и соседних населенных пунктах крайне не хватает врачей.