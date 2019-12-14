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Украинские министры попросили поднять им зарплаты

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Многие украинские министры попросили Киев увеличить им зарплаты, так как испытывают трудности с содержанием семей, заявил 14 декабря министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет.

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По его словам, многие министры заняли свои должности, придя из бизнеса, где зарабатывали гораздо больше.

«Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи», — сказал Дубилет в эфире телеканала «Наш».

Он также заверил, что низкие зарплаты государственных деятелей отпугивают многих специалистов, которые бы «100 раз окупились» Киеву.

Сам же министр на финансовое положение не жалуется, так как является соучредителем мобильного банка Monobank.

В августе в партии «Слуга народа» заявили, что зарплаты нардепов в 50 тыс. гривен (132 тыс. рублей) вместе с доплатами слишком маленькие. При этом согласно украинским СМИ, президент Украины Владимир Зеленский получает меньше народных избранников — 28 тыс. гривен (74 тыс. рублей). При этом прожиточный минимум для населения в стране ниже 2 тыс. гривен.

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