Песков рассказал о возросшей силе России за 2019 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за 2019 год страна стала сильнее. Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра», фрагмент которой опубликован на сайте Первого канала в субботу, 14 декабря.
«Да. Я в этом не сомневаюсь», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, по словам пресс-секретаря, в последние годы в дипломатии, в международном праве и межгосударственных отношениях происходят глубокие трансформации.
«Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом», — подчеркнул Песков.
Ранее в субботу Песков заявил об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите».