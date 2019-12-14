Прямой эфир

Песков рассказал о возросшей силе России за 2019 год

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за 2019 год страна стала сильнее. Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра», фрагмент которой опубликован на сайте Первого канала в субботу, 14 декабря.

«Да. Я в этом не сомневаюсь», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, в последние годы в дипломатии, в международном праве и межгосударственных отношениях происходят глубокие трансформации.

«Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом», — подчеркнул Песков.

Ранее в субботу Песков заявил об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатиях Путину

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019