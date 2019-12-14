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Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен в 2020 году. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает Lenta.ru со ссылкой на прогноз кандидата экономических наук Александра Хмелевского. На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн.

Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при «негативном» сценарии — более 50 грн.

На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский. Один из них — дефицит торгового баланса более чем в $11 млрд, второй – отток инвестиций из страны. Также на национальную валюту повлияет долг Киева перед кредиторами — в следующем году украинская столица должна вернуть порядка $5 млрд.

Также эксперт отметил, что в стране существует угроза нового политического кризиса, в то время как миру в целом грозит кризис финансовый.

13 декабря сообщалось, что курс евро стал меньше 70 рублей. Кроме того, российская валюта укрепляется и по отношению к доллару.

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