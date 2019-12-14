Прямой эфир

В Старом Дамаске впервые провели день без автомобилей

0
Фото: САНА/sana.sy
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В историческом центре Дамаска впервые прошла акция «Старый Дамаск без автомобилей». Об этом сообщает Sana в субботу, 14 декабря.

Акция началась в 10:00 (11:00 мск) по местному времени и продлилась до 18:00. В Старый город не пропускали автомобили, передвигаться можно было только на электромобилях и велосипедах. Для жителей и гостей города проходили разные культурные и развлекательные мероприятия, были открыты многочисленные рестораны и кафе.

По словам директора Старого города Мазена Фарзали, эта часть Дамаска не предусмотрена для большого автомобильного потока. Перегруженность машинами создает трудности во время ремонта, а также мешает горожанам свободно перемещаться.

Жители отметили, что благодаря данной акции развивается туризм и более качественно оказываются услуги. Кроме того, она способствует уменьшению загрязнения окружающей среды.

В октябре стало известно, что на Центральной площади Ижевска введут запрет на катание на велосипедах, роликах и скейтах. По информации пресс-службы, любители экстремальных видов спорта ломают плитку, скамейки и парапеты на площади, которая была недавно отремонтирована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
День города в Москве отпраздновали свыше 7,4 млн человек
Велошеринг впервые появился в Нижнем Новгороде

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019