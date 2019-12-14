В Старом Дамаске впервые провели день без автомобилей

В историческом центре Дамаска впервые прошла акция «Старый Дамаск без автомобилей». Об этом сообщает Sana в субботу, 14 декабря.

Акция началась в 10:00 (11:00 мск) по местному времени и продлилась до 18:00. В Старый город не пропускали автомобили, передвигаться можно было только на электромобилях и велосипедах. Для жителей и гостей города проходили разные культурные и развлекательные мероприятия, были открыты многочисленные рестораны и кафе.

По словам директора Старого города Мазена Фарзали, эта часть Дамаска не предусмотрена для большого автомобильного потока. Перегруженность машинами создает трудности во время ремонта, а также мешает горожанам свободно перемещаться.

Жители отметили, что благодаря данной акции развивается туризм и более качественно оказываются услуги. Кроме того, она способствует уменьшению загрязнения окружающей среды.

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