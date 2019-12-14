Упавший с третьего этажа рабочий погиб в уфимском аэропорту

В аэропорту Уфы рабочий погиб, упав со строящегося здания. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР.

ЧП произошло в 16:50 мск. Сотрудник выполнял работы на третьем этаже возводимого корпуса и сорвался, передает «РИА Новости».

Мужчина умер в машине скорой помощи.

Проводится доследственная проверка.

Ранее в декабре на производстве, которое находится на территории Горьковской железной дороги, сотрудник погиб от удара током. По данным следствия, это произошло во время погрузки бетонных блоков автокраном. Стрела задела линии электропередачи.