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Упавший с третьего этажа рабочий погиб в уфимском аэропорту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В аэропорту Уфы рабочий погиб, упав со строящегося здания. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР.

ЧП произошло в 16:50 мск. Сотрудник выполнял работы на третьем этаже возводимого корпуса и сорвался, передает «РИА Новости».

Мужчина умер в машине скорой помощи.

Проводится доследственная проверка.

Ранее в декабре на производстве, которое находится на территории Горьковской железной дороги, сотрудник погиб от удара током. По данным следствия, это произошло во время погрузки бетонных блоков автокраном. Стрела задела линии электропередачи.

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