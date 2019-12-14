В армии США заявили о возможности доставить человека куда угодно за час

США владеют технологией, позволяющей менее чем за час доставить человека в любую точку земли. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст.

Технология может быть осуществлена уже сейчас. При этом речь идет не о развитии существующих наработок, а о новинке, передает слова генерала «РИА Новости».

Рассказывать о принципе действия метода Кваст не стал.

Генерал-лейтенант Кваст ушел в отставку 1 сентября, отмечает The Drive. По информации издания, он получил образование в области космической инженерии, затем окончил правительственную школу при Гарварде. По некоторым данным, досрочное сложение полномочий Кваста может быть связано с его заявлениями о космических технологиях, не согласованными с командованием.