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В «Нафтогазе» рост цен для жителей объяснили расплатой за некомпетентность

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал рост цен на газ расплатой за некомпетентность. Об этом он написал в Facebook в субботу, 14 декабря.

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По его мнению, роста цены на газ для жителей Украины можно было бы избежать с помощью увеличения собственной добычи природного ресурса.

«А вот если бы была увеличена собственная добыча и увеличен уровень энергоэффективности, то цена на газ не увеличилась, а упала», — написал Витренко.

Он подчеркнул, что Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать, что привело бы к снижению рыночной цены.

«И вопрос о ценах на газ больше не может использоваться для политических спекуляций. Вот так мы платим за некомпетентность и коррупцию», — сказал он.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» повысила цену на газ для населения до 5,5 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, учета стоимости транспортировки и распределения газа). В декабре цена на газ для населения составляет 4277 грн за тысячу кубометров, сообщает TCH

Накануне в «Нафтогазе» заявили, что предварительные договоренности между Россией и Украиной по транзиту газа уже имеются, но конечного варианта пока нет.

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