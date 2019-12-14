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Следователи возбудили дело после смерти ребенка в севастопольской больнице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти восьмилетнего ребенка в севастопольской больнице. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Мальчик попал в больницу после того, как получил травму головы. Это произошло дома, «в бытовых условиях», передает ТАСС. Через некоторое время после госпитализации он умер.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Следователи уточняют обстоятельства получения травмы, процедуру госпитализации ребенка и ход оказания медицинской помощи.

Изъята медицинская документация, назначены экспертизы.

12 декабря стало известно, что в Зее (Амурская область) четырехмесячная девочка погибла из-за кормления смесью из сухого молока, не предназначенной для питания маленьких детей. Экспертиза установила, что из-за такого питания в организме младенца произошли патологические изменения. При этом мать ребенка знала, что дочери необходимо детское питание, тем не менее всё лето кормила ее не предназначенным для этого продуктом. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») утвердил прокурор Зейского района. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения.

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