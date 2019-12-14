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Ученые назвали срок жизни человека в естественной среде обитания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Срок жизни человека в естественной среде обитания составляет 38 лет. К такому выводу пришли ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO), пишет Scientific Reports 12 декабря.

Ученые разработали генетическую модель «часов», которая может оценить максимальную продолжительность жизни разных позвоночных, включая как живые виды, так и вымершие. Они провели анализ более 250 видов животных с известной продолжительностью жизни, чтобы идентифицировать 42 гена, которые могли бы помочь исследователям определить срок жизни других видов.

Так, исследования показали, что гренландский кит может прожить до 268 лет — почти на 60 лет больше, чем считалось ранее.

Используя человеческий геном, исследователи обнаружили, что максимальная естественная продолжительность жизни людей составляет 38 лет.

По мнению ученых, своей долгой жизнью люди обязаны развитию науки и медицины.

11 декабря сообщалось, что специалисты Мичиганского университета (США) после ряда проведенных исследований выяснили, что стресс, испытанный в раннем возрасте, может увеличить продолжительность жизни.

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