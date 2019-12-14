Киев допустил ввод миротворцев ООН в Донбасс в случае провала Минских соглашений

Если Россия продолжит «упираться по каждому пункту» Минских соглашений, то Киев перейдет к «следующему шагу». Об этом 14 декабря сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

В ходе своего выступления он заявил, что Киев рассматривает вариант возвращения к идее ввода миротворческих формирований ООН на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как отметил дипломат, ранее Украина не высказывалась за это предложение, потому что она не является членом Совета Безопасности ООН.

«Когда мы поймем, что в рамках «Минска» больше ничего говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента, но моей рекомендацией, наверное, будет миротворческая миссия», — сказал Пристайко.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский имеет «ряд планов» насчет этого вопроса. Предложение Москвы о размещении миротворческих сил только вдоль линии соприкосновения Украине не подходит, подчеркнул министр.

В сентябре 2017 года российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворческих сил ООН на линии разграничения в Донбассе. Другие варианты размещения миротворцев, минуя Совбез ООН, невозможны, добавил президент.

11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ пока не получала от Украины официального предложения о размещении миротворцев на российско-украинской границе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после произошедшего в стране госпереворота. Жители региона отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о создании ДНР и ЛНР.

Урегулированием ситуации в Донбассе с 2014 года занимается так называемая нормандская четверка — Россия, Украина, Германия и Франция. В 2015 году лидеры стран — участниц формата согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.