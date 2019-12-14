В ДНР назвали фантазиями слова Авакова о роспуске народной милиции ДНР и ЛНР

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Куренков заявил, что слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о роспуске народной милиции ДНР — это кровавые фантазии представителей Киева. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает «РИА Новости».

«Заявления Авакова косвенно подтверждают планы по геноциду населения Донбасса, которые вынашивает украинская постмайданная власть. Конечно, министру внутренних дел очень хотелось, чтобы народная милиция ДНР и ЛНР была распущена, а молодчики из «Азова» (украинский националистический батальон. — Ред.), и добробатов безнаказанно могли расправиться с невооруженными мирными жителями», — сказал Куренков.

Как отметил депутат, в ходе встречи «нормандской четверки» все участники саммита, в числе которых украинский лидер Владимир Зеленский, подтвердили безальтернативность Минских соглашений и приверженность реализации «формулы Штайнмайера».

«Это значит, что о роспуске народной милиции не может идти и речи, а кровавые фантазии Авакова никому не интересны», — подчеркнул представитель ДНР.

Днем ранее Аваков в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1» заявил, что выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции ДНР и ЛНР, которые Киев считает незаконными формированиями.

По итогам переговоров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, а также о прекращении огня в регионе до конца 2019 года и разведении сил в трех новых пунктах на линии соприкосновения к концу марта 2020 года.