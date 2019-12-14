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В Ярославской области подросток избил школьника перед сверстниками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении подростка, который избил 13-летнего школьника в городе Тутаев. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР в субботу, 14 декабря.

Сообщается, что следователи задержали подозреваемого. Им оказался 15-летний ученик одной из местных школ города. Уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц).

«В суд направлено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Скандал разразился после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой один подросток избивает другого в присутствии своих сверстников. Как отмечает 76.ru, пострадавший мальчик провел на лечении около трех недель.

5 декабря сообщалось, что в одной из школ Омской области семикласснику проломили голову стулом на уроке. 13-летнего подростка госпитализировали с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма».

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