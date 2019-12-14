В Британии начались протесты после победы партии Джонсона на выборах

В Лондоне демонстранты столкнулись с полицией. Жители протестуют после победы партии Бориса Джонсона на выборах. Консерваторам досталось 365 мест в парламенте из 650. Лейбористы заняли 203 кресла, что на 42 меньше, чем в 2017 году.

Сотни людей с плакатами вышли на улицы столицы Великобритании. Демонстранты выкрикивали лозунги: «Джонсон не наш премьер-министр». Митингующие блокировали движение автомобилей в центре города.