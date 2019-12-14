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Полиция возбудила дело после перестрелки на овощебазе в Петербурге

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Фото: REN TV
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После перестрелки на овощебазе Фрунзенского района Санкт-Петербурга было возбуждено дело о хулиганстве, сообщает в субботу, 14 декабря, РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел накануне. Около 17 часов вечера на территории базы пятеро мужчин вышли из автомобилей, после чего между ними произошла перестрелка (оружие было травматическое). Далее участники конфликта с места происшествия скрылись, при этом свои автомобили оставили, следует из сообщения.

Отмечается, владелец одного из автомобилей уже был опрошен. Мужчина пояснил, что машиной на постоянной основе пользуется его 32-летний знакомый азербайджанского происхождения. В отношении владельца иномарки составлен протокол о мелком хулиганстве, в настоящее время мужчина находится в отделении полиции.

О пострадавших не сообщается.

16 ноября в якутском поселке Айхал случилась перестрелка, в результате которой трое мужчин получили огнестрельные ранения, один из них скончался на месте, а двое других отделались травмами и были доставлены в медицинское учреждение.

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