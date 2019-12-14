Ученые выяснили влияние сладкого на психологическое состояние

Действие сахара схоже с последствиями употребления алкоголя, говорится в исследовании журнала Medical Hypotheses, опубликованном 14 декабря.

По версии ученых, уменьшение количества солнечного света в зимний период и нарушение из-за этого циркадных ритмов способствует обострению депрессивных состояний

«Одной из характерных черт наступающей зимой депрессии является жажда углеводов», — приводятся в пресс-релизе университета слова Стивена Иларди (Stephen S. Ilardi), доцента кафедры клинической психологии и одного из авторов статьи.

По словам ученого, отказаться от сладкого во время депрессии особенно трудно, потому что сахар добавляет энергию, создает ощущение прилива сил и повышения настроения.

«Сладости действуют как наркотик. Они дают немедленный эффект повышения настроения, но в больших дозах могут иметь пагубные последствия ухудшения самочувствия, усиления внутреннего воспаления и увеличения веса» — пояснил Иларди.

22 октября сообщалось, что ученые из медицинского колледжа Джорджии (США) выяснили, что употребление сахара крайне вредно для людей с ожирением, так как нарушает циркадные ритмы организма и повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.