Ассанж даст показания по делу о прослушке 20 декабря

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж 20 декабря в ходе видеоконференции даст испанскому суду показания в статусе потерпевшего по делу о предполагаемом шпионаже для разведки США, которая велась в здании посольства Эквадора в Лондоне. Об этом в субботу, 14 декабря, «РИА Новости» сообщил адвокат Ассанжа Аитор Мартинез.

«Двадцатое декабря текущего года — важная дата. В рамках международного сотрудничества испанский судья Национальной палаты Испании пойдет в Вестминстерский суд для получения по видеоконференции показаний от господина Ассанжа в статусе жертвы и потерпевшего от предполагаемого шпионского заговора», — заявил правозащитник, добавив, что по предположениям основателя Wikileaks, шпионаж проводился испанской компанией «предположительно для разведки Соединенных Штатов».

Мартинез высказал мнение, что после получения подобных показаний испанским правосудием британская сторона должна будет «задуматься о целесообразности экстрадиции» Ассанжа.

«Уголовное расследование, начатое в Испании, очень актуально, поскольку оно показывает, что за господином Ассанжем и его адвокатами в посольстве Эквадора в Лондоне проводились регулярные слежки для властей США. Это может стать причиной того, что Соединенное Королевство откажет в запросе об экстрадиции в данную страну, где не соблюдаются минимальные правовые гарантии», — пояснил адвокат.

Собеседник агентства также уточнил, что испанский суд возбудил уголовное дело против испанской охранной компании, которая работала в эквадорском посольстве в Лондоне.

В июне минюст США направил Лондону запрос об экстрадиции журналиста. Доводы для депортации должны быть представлены до 14 декабря, а возражения на них — до 22 января 2020 года, слушания пройдут после 24 февраля 2020 года.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.

11 апреля эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, тогда же его поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В ноябре группа медиков направила открытое письмо на имя министра внутренних дел Великобритании Прити Патела, в котором говорится, что Ассанж может умереть в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.

«По нашему мнению, господин Ассанж требует срочной экспертизы как своего физического, так и психологического состояния здоровья», — написали врачи.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и в сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В министерстве юстиции США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.