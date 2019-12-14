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Ассанж даст показания по делу о прослушке 20 декабря

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Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж 20 декабря в ходе видеоконференции даст испанскому суду показания в статусе потерпевшего по делу о предполагаемом шпионаже для разведки США, которая велась в здании посольства Эквадора в Лондоне. Об этом в субботу, 14 декабря, «РИА Новости» сообщил адвокат Ассанжа Аитор Мартинез.

«Двадцатое декабря текущего года — важная дата. В рамках международного сотрудничества испанский судья Национальной палаты Испании пойдет в Вестминстерский суд для получения по видеоконференции показаний от господина Ассанжа в статусе жертвы и потерпевшего от предполагаемого шпионского заговора», — заявил правозащитник, добавив, что по предположениям основателя Wikileaks, шпионаж проводился испанской компанией «предположительно для разведки Соединенных Штатов».

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Мартинез высказал мнение, что после получения подобных показаний испанским правосудием британская сторона должна будет «задуматься о целесообразности экстрадиции» Ассанжа.

«Уголовное расследование, начатое в Испании, очень актуально, поскольку оно показывает, что за господином Ассанжем и его адвокатами в посольстве Эквадора в Лондоне проводились регулярные слежки для властей США. Это может стать причиной того, что Соединенное Королевство откажет в запросе об экстрадиции в данную страну, где не соблюдаются минимальные правовые гарантии», — пояснил адвокат.

Собеседник агентства также уточнил, что испанский суд возбудил уголовное дело против испанской охранной компании, которая работала в эквадорском посольстве в Лондоне.

В июне минюст США направил Лондону запрос об экстрадиции журналиста. Доводы для депортации должны быть представлены до 14 декабря, а возражения на них — до 22 января 2020 года, слушания пройдут после 24 февраля 2020 года.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.

11 апреля эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, тогда же его поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В ноябре группа медиков направила открытое письмо на имя министра внутренних дел Великобритании Прити Патела, в котором говорится, что Ассанж может умереть в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.

«По нашему мнению, господин Ассанж требует срочной экспертизы как своего физического, так и психологического состояния здоровья», — написали врачи.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и в сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В министерстве юстиции США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.

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