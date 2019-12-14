Экс-глава LG скончался в возрасте 94 лет

Почетный председатель южнокорейской корпорации LG Ку Чжа Гён скончался в возрасте 94 лет, сообщает агентство Рёнхап.

Ку Чжа Гён занимал пост главы корпорации 25 лет, уйдя в отставку в 1995 году. При нем компания получила мировую известность, в частности, благодаря электронной продукции.

До 2015 года Ку Чжа Гён сохранял должность в совете директоров фонда LG Welfare Foundation, а корпорацией управлял его сын Ку Бон Му, который умер в 2018 году.

LG Group — четвертая по величине южнокорейская финансово-промышленная группа. Основные направления деятельности — электроника, химическая продукция и телекоммуникационное оборудование.