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В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайного положения

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Фото: Depositphotos
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Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана) Латоя Кантрелл в пятницу, 13 декабря, объявила о введении в городе режима чрезвычайного положения из-за кибератаки.

Кантрелл написала в Twitter, что в ночь на пятницу городские компьютерные системы были атакованы хакерами с применением вирусов-вымогателей. В целях предосторожности сотрудникам было рекомендовано выключить компьютеры и отключить все устройства от Wi-Fi.

Уточняется, что городские экстренные службы продолжат работать в штатном режиме.

Для расследования инцидента привлечены сотрудники ФБР, Секретной службы США и Национальной гвардии страны.

2–6 декабря на базе Академии сил обороны Эстонии прошли масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition, в которых приняли участие 27 стран НАТО.

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