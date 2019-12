В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайного положения

Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана) Латоя Кантрелл в пятницу, 13 декабря, объявила о введении в городе режима чрезвычайного положения из-за кибератаки.

Кантрелл написала в Twitter, что в ночь на пятницу городские компьютерные системы были атакованы хакерами с применением вирусов-вымогателей. В целях предосторожности сотрудникам было рекомендовано выключить компьютеры и отключить все устройства от Wi-Fi.

A declaration of a state of emergency has been filed with the Civil District Court in connection with today’s cyber security event. pic.twitter.com/UtpGtu2aNm