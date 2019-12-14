Мишель Обама поддержала Грету Тунберг
Супруга бывшего президента США Мишель Обама поддержала экоактивистку из Швеции Грету Тунберг.
«Грета, не позволяй никому приглушить твой свет. Не обращай внимания на сомневающихся и знай, что миллионы людей поддерживают тебя», — написала она в Twitter.
Обама обратилась к Грете после слов президента США Дональда Трампа. Он назвал нелепостью признание Тунберг «Человеком года» по версии журнала Time.
Супруга бывшего президента США Мишель Обама поддержала экоактивистку из Швеции Грету Тунберг.
«Грета, не позволяй никому приглушить твой свет. Не обращай внимания на сомневающихся и знай, что миллионы людей поддерживают тебя», — написала она в Twitter.
Обама обратилась к Грете после слов президента США Дональда Трампа. Он назвал нелепостью признание Тунберг «Человеком года» по версии журнала Time.