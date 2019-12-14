Мишель Обама поддержала Грету Тунберг

Супруга бывшего президента США Мишель Обама поддержала экоактивистку из Швеции Грету Тунберг.

«Грета, не позволяй никому приглушить твой свет. Не обращай внимания на сомневающихся и знай, что миллионы людей поддерживают тебя», — написала она в Twitter.

Обама обратилась к Грете после слов президента США Дональда Трампа. Он назвал нелепостью признание Тунберг «Человеком года» по версии журнала Time.