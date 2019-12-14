Туристам запретили ввозить в Евросоюз фрукты и овощи
Туристам запретили свободно ввозить в ЕС фрукты и овощи.
Для того, чтобы сделать это по закону, путешественник обязан будет иметь при себе специальный фитосанитарный сертификат.
При наличии документа физическое лицо может провозить с собой не более двух килограммов продукции.
Требования не распространяются на бананы, финики, дуриан и кокос.
Правила ужесточились в связи с борьбой в европейских странах с распространением вредителей растений.
Туристам запретили свободно ввозить в ЕС фрукты и овощи.
Для того, чтобы сделать это по закону, путешественник обязан будет иметь при себе специальный фитосанитарный сертификат.
При наличии документа физическое лицо может провозить с собой не более двух килограммов продукции.
Требования не распространяются на бананы, финики, дуриан и кокос.
Правила ужесточились в связи с борьбой в европейских странах с распространением вредителей растений.