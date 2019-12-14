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Верховный суд США отложил на март рассмотрение дел о декларациях Трампа

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Верховный суд США в пятницу решил отложить до марта 2020 года рассмотрение трех дел относительно доступа к налоговой, банковской и финансовой отчетностям американского президента Дональда Трампа, пишет Voice of America.

Также, согласно информации издания, окончательный вердикт судьи планируют вынести в июне 2020 года — за полгода до президентских выборов в США.

В апреле демократы американского конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией.

Месяцем позже в штате Нью-Йорк был принят законопроект, позволяющий конгрессу США запросить налоговую декларацию президента страны. В ответ Трамп подал иск в суд с требованием запретить предоставление своей налоговой декларации конгрессу.

4 ноября Апелляционный суд Второго округа США разрешил передачу налоговых деклараций с 2011 года американского президента прокуратуре штата Нью-Йорк. После этого стало известно, что Трамп поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду.

По мнению губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, именно налоговые вопросы побудили американского лидера переехать в другой штат.

Политические противники президента США путем обнародования его налоговых деклараций пытаются найти в документах свидетельства нарушения Трампом закона в тот период, когда он еще был бизнесменом и не управлял страной.

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