Прямой эфир

В Госдуме оценили надежды Киева на срыв «Северного потока — 2»

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Планируя санкции против «Северного потока – 2», США думают о своих личных интересах, а не о «спасении Украины», заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Остановить поток: противостояние Европы и США вокруг СП-2 нарастает
Удастся ли американцам помешать одному из важнейших для России энергетических проектов

Так парламентарий прокомментировал слова вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы, который поблагодарил американский конгресс за утверждение оборонного бюджета, предусматривающего санкции против газопровода. По словам политика, Киев рассчитывает, что эти меры сорвут реализацию проекта.

«Как обычно, Вашингтон руководствуется сугубо экономическими мотивами. США стремятся поставлять Европе свой сланцевый газ, а неуместная радость официального Киева в который раз стала отличной ширмой для истинных намерений американских «партнеров» Украины», — цитирует Белика RT.

При этом депутат указал, что в «Северном потоке – 2» заинтересована вся Европа, поэтому Украине со своими заявлениями стоит быть осторожней, если она хочет вступить в ЕС.

12 декабря палата представителей конгресса США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Теперь документ должен утвердить сенат и подписать президент Дональд Трамп. Санкции в бюджете предусмотрены в качестве меры «для защиты европейской энергетической безопасности».

Действия США раскритиковали в Германии. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал их неприемлемыми и призвал Вашингтон не вводить санкции.

«Северный поток – 2» строится от РФ до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения прямых поставок газа в ЕС. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гончарук оценил американские санкции против «Северного потока – 2»
В Германии сочли атакой на ЕС санкции США против «Северного потока – 2»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019