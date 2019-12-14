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Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы в Минске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Киев рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске. Об этом в пятницу пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы МИДа Украины Вадима Пристайко.

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Отмечается, что заседание в столице Белоруссии состоится 18 декабря.

«Уже на следующей неделе запланированы заседания Трехсторонней контактной группы, в ходе которых рассчитываем на прогресс в вопросах прекращения огня под контролем ОБСЕ, разведения сил и освобождения наших удерживаемых лиц», — приводит слова Пристайко агентство.

Министр заявил, что рассчитывает на определение конкретной даты прекращения огня и на достижение договоренностей об обмене до конца года.

Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (Минская группа, Трехсторонняя контактная группа, ТКГ) — группа уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России, сформированная летом 2014 года в качестве рабочего органа для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами вооруженного конфликта на востоке Украины, в том числе вопросов, связанных с выполнением решений, принятых в так называемом «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина).

9 декабря в Париже прошел саммит лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о законодательном закреплении «формулы Штайнмайера» на Украине, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца года и разведении сил на трех участках линии соприкосновения.

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