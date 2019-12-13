На Украине заявили о необходимости вести диалог напрямую с Путиным

Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, заявил 13 декабря украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе мероприятия, проводимого экспертным центром German Marshall Fund в Вашингтоне.

«В России всё просто: если вы хотите решить что-то, вы должны поговорить с Путиным. Вы не можете решить большие проблемы, не разговаривая с ним. Если вы не сидите с ним за столом переговоров, то вы лишаете себя возможности решить проблемы», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Кулебы, в рамках «нормандского формата» стороны могут «начать постепенно восстанавливать доверие, делая небольшие проекты вместе».

Он также добавил, что Украина показала свое желание к компромиссу, отметив, что для урегулирования конфликта предстоит длинный путь, и Киев готов работать для достижения прогресса.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Киев хотел бы скорректировать пункт Минских соглашений, касающийся контроля госграницы в Донбассе. Украина настаивает на получении контроля границы до проведения выборов в регионе, а не после.

11 декабря представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина подготовит изменения в Минские договоренности до следующей «нормандской встречи», которая состоится в марте 2020 года.

10 декабря в Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки» (РФ, Украина, Германия, Франция), на которой стороны заявили о безальтернативности Минских соглашений.