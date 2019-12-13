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Российские моряки открыли острова в Красном море

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Экипаж судна Черноморского флота «Донузлав» обнаружил четыре участка суши в Красном море. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны 13 декабря.

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Открытие моряки сделали в ходе трехмесячного похода, за время которого российские военные прошли более 5,5 тыс. морских миль, отмечается в сообщении. «Результаты новых исследований переданы в центральное картографическое производство ВМФ и будут использованы для корректировки навигационных карт для обеспечения безопасного плавания военных кораблей и гражданского судоходства», — уточнили военные.

Как рассказал РБК замдиректора Института географии РАН Аркадий Тишков, ежегодно в разных частях света открываются десятки новых островов. «Чаще всего это происходит там, где шельфовые ледники освобождают новые поверхности, и мы обнаруживаем подо льдом новую сушу — например, в российской Арктике», — объяснил ученый. Говоря о Красном море он ответил, что коралловые рифы растут и выходят на поверхность воды.

«Любые движения Земли в данном регионе могут привести к тому, что раннее мелководные образования становятся островами», — сказал академик.

«Раньше было меньше технических средств, и открытие новых островов происходило не так часто. А сейчас с наличием космической съемки мы периодически получаем снимки, которые необходимо верифицировать, проверять. Очень приятно, что это открытие сделали отечественные гидрографы, которые могут поставить новые острова на учет», — добавил он.

В феврале 2018 года российские школьники открыли новый остров в Арктике. Объект появился из-за таяния ледника Вилькицкого на Новой земле.

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