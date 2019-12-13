Экс-президент «Локомотива» предсказала «Спартаку» борьбу за выживание

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив», экс-начальник спортивного общества ЦСКА Ольга Смородская критично оценивает перспективы «Спартака» в этом сезоне. По ее мнению, московская команда может столкнуться с задачей сохранения места в Российской премьер-лиге.

«Можно назвать «Спартак». Это даже очевидно. Слушайте, еще чуть-чуть и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ. Совсем немного осталось. Я не верю в [Доменико] Тедеско (тренер московского «Спартака». — Ред.)? А я в него никогда и не верила», — сказала Смородская в интервью газете «Спорт-Экспресс» на вопрос о главном разочаровании первой части сезона РПЛ-2019/20.

Критично о главном тренере «Спартака» также высказался еще один футбольный эксперт, бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов. Как и известный в прошлом тренер ряда российских клубов, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев, экс-руководитель бело-голубых обратил внимание на эмоциональное поведение и хаотичные кадровые решения 34-летнего немецкого специалиста.

«Тедеско напоминает мне ребенка, которому дали в руки очень сложную игрушку. Вертит ее так и эдак — ничего не получается. Еще чуть-чуть — и может вообще сломать. Поражаюсь терпению спартаковского руководства, которое в разгар сезона позволяет тренеру столько экспериментов. Он же бросается в крайности, постоянно меняет тактику, состав. Глядя на шараханья Тедеско, складывается впечатление, что перед каждым туром он видит этих футболистов первый раз!», — сказал Иванов в интервью «СЭ».

Тедеско возглавил «Спартак» в середине октября, перед этим московский клуб отправил в отставку Олега Кононова. В Германии специалист тренировал юношеские команды «Штутгарта» и «Хоффенхайма» разных возрастов, а потом работал во второй лиге с «Эрцгебирге» и в бундеслише с «Шальке».

К зимнему перерыву красно-белые набрали 22 очка в 19 матчах и занимают 10-е место. Только на три очка меньше у «Рубина» и «Оренбурга», которые располагаются на 13-й и 14-й строчках. Команды с этих мест по итогам 30 туров проведут так называемые стыковые матчи с представителями первой лиги за право выступать в РПЛ. На 15-й и 16-й строчке (эти команды вылетают напрямую) после 19 туров – «Крылья Советов» (18 очков) и «Сочи» (15).