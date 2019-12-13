В Грузии продали резиденцию Саакашвили за $2,7 млн

Власти Грузии в рамках проекта «100 инвестиционных предложений для бизнеса» продали на аукционе резиденцию бывшего президента Михаила Саакашвили в поселке Местия за 7,5 млн лари (около $2,7 млн). Об этом 13 декабря заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

«Среди проданных объектов в рамках проекта «100 инвестиционных предложений для бизнеса» оказалась и президентская резиденция, расположенная в Местии, которая сегодня на аукционе была продана за 7,5 млн лари, что на 308% больше по сравнению с начальной ценой», — приводит ее слова ТАСС.

Новым владельцем резиденции стала частная компания «Аигвинис сахли». Она обязана заплатить указанную сумму в течение 45 календарных дней после завершения аукциона, а после оформления договора с государством в течение 42 месяцев должна сама или через третье лицо построить там гостиницу.

Резиденция была построена в 2011 году. Успел ли ею воспользоваться Саакашвили — неизвестно, поскольку в 2012 году его партия «Единое национальное движение» потерпела поражение на выборах в парламент, а год спустя у него истек срок президентских полномочий.

Проект «100 инвестиционных предложений для бизнеса» стартовал 29 ноября и представляет собой приватизацию государственных объектов через аукцион. На первом этапе планируется продать 100 объектов, из которых уже ушли с молотка 26.

Ранее 2 декабря Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи» назвал ошибкой свое решение покинуть родину.