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Прыгнувшего с моста в центре Москвы достали живым

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Спасатели достали живым из Москвы-реки мужчину, прыгнувшего в воду с Большого Каменного моста и пытавшегося плыть в сторону храма Христа Спасителя. Об этом рассказал сотрудник экстренных служб столицы в пятницу, 13 декабря.

«Сотрудники МЧС при помощи гидрокостюмов извлекли из воды мужчину примерно 30 лет», — цитирует его «РИА Новости».

На просьбу пояснить свой поступок мужчина заявил, что ему «захотелось поплавать».

1 июня сразу три человека попытались переплыть Москву-реку в разных местах. Первого мужчину обнаружили на Пречистенской набережной. Он был сильно пьян.

Второй пьяный мужчина для заплыва выбрал район причала «Крымский мост». Третий прыгнул в реку в Северо-Западном округе и пытался скрыться вплавь от спасателей.

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