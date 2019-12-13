Депутат рады назвал Украину средством Запада для войны с Россией

Депутат от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что Украина нужна западным политикам для противодействия России. Об этом 13 декабря он заявил в прямом эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, «западным кураторам» Украина нужна для двух целей.

«Первая — разграбление ресурсов, вторая — использование Украины против России. Из нас сделали колонию эти президенты. В итоге получается, что какие-то дяди, которые в геополитическом масштабе выстраивают жизнь стран и континентов, решили для себя, что нужно воевать с Россией на территории Украины руками украинцев. А по ходу дела можно грабить», — выразил мнение депутат.

По его мнению, бывший президент страны Петр Порошенко заключил соглашение с Западом, согласно которому ему позволяли воровать взамен на агрессивные действия в сторону России. Новый украинский лидер, отметил Кузьмин, ничем не отличается от предыдущего.

«Я не вижу разницы между политикой президентов Порошенко и Зеленского. Потому что ни один, ни другой не самостоятельны. Ими командуют люди из-за границы», — добавил политик.

30 ноября украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов выразил мнение, что после распада СССР Украина так и не стала самостоятельным государством и утратила смысл существования. Он отметил, что сегодняшняя Украина не может на равных говорить с мировыми лидерами и с такой сверхдержавой, как Россия. По словам журналиста, все украинские отрасли контролируются западными корпорациями.