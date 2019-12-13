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Завершено следствие по делу о гибели в драке бывшего спецназовца ГРУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Следователи завершили работу в рамках уголовного дела в отношении девятерых участников массовой драки в Подмосковье, где был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов Нарек Костянян.

По его словам, вину никто из обвиняемых, находящихся в СИЗО, не признает. «Следствие официально уведомило всех обвиняемых об окончании следственных действий, и на следующей неделе мы приступаем со своими подзащитными к ознакомлению с материалами уголовного дела», — цитирует его в пятницу, 13 декабря, ТАСС.

Участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина убили в поселке Путилково Красногорского района Московской области вечером 1 июня. Его близкие сообщили, что он пытался заступиться за мужчину, которого избивала толпа, но сам стал объектом нападения. Его и второго мужчину ударили ножом, экс-спецназовец погиб до приезда скорой помощи, второго раненого госпитализировали в тяжелом состоянии.

7 июня Следственный комитет России установил всех участников массовой драки. Были задержаны восемь человек. Девятого арестовали правоохранители Армении в конце июля.

В ведомстве заявили, что ни один из фигурантов этого дела не уйдет от ответственности.

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