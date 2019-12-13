Суд продлил арест главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву

Петрозаводский городской суд продлил до 25 марта 2020 года арест главе карельского отделения организации «Мемориал» Юрию Дмитриеву, который обвиняется в изготовлении детской порнографии. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.

Адвокат отметил, что следующее заседание состоится 25 декабря. На данный момент в судебном процессе идет стадия представления доказательств со стороны защиты.

20 сентября суд отклонил апелляцию на арест Дмитриева и оставил меру пресечения без изменений. Двумя днями ранее Следственный комитет принял меры для обеспечения безопасности девочки, которая проходит потерпевшей по делу, и ее близких. Это произошло после того, как посторонний мужчина попытался сфотографировать ребенка и получить комментарий по поводу случившегося.

62-летний Юрий Дмитриев обвиняется по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографических фотографий с участием малолетней приемной дочери, а также в незаконном хранении основной части одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

В 2016 году Дмитриева судили по статье об изготовлении детской порнографии. Его обвинили в том, что он фотографировал свою приемную дочь для изготовления порнографических материалов. Историк указывал, что фотографии он делал для того, чтобы контролировать состояние здоровья ребенка.

5 апреля суд Петрозаводска оправдал Дмитриева, назначив ему при этом условное наказание по статье о незаконном хранении оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на пересмотр. Повторное рассмотрение дела началось 9 октября.