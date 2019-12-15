Дороже золота: в списке нематериального наследия ЮНЕСКО пополнение
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) пополнила свой список нематериального культурного наследия человечества. Традиционно в перечень «живого достояния» включают ремесла, праздники, ритуалы, знания и практики. Чего там только нет! Соколиная охота, танго, йога и даже каталонские «пирамиды из людей». Чем пополнился список на этот раз — читайте в материале «Известий».
Cшит колпак по-колпаковски
Ак калпак («белый колпак») — национальный мужской головной убор в Киргизии. Теперь его будут носить с особой гордостью. В перечень нематериальных ценностей вошел процесс ношения и изготовления этого головного убора, потому как не все так просто: знания передаются от матери к дочери, мастерице необходимо владеть навыками кройки, шитья, валяния и вышивки.
Высок белоснежный колпак от того, что символизирует снежную вершину, а четыре стороны — это четыре стихии, окантовки которых олицетворяют солнце и символизируют саму жизнь. Кстати, у взрослых мужчин окантовка ак калпака из коричневой или черной ткани, у мальчиков — из красной.
На шитье одного традиционного колпака уходит около двух часов и 230 г войлока. В Киргизии настолько любят этот головной убор, что с 2011 года отмечают День ак калпака.
Намяли бока
Традиционный тайский массаж (Nuad Thai) теперь тоже в списке нематериального культурного наследия. Межправительственный комитет оценил долгую практику, которая методом проб и ошибок вылилась в целую систему оздоровительной процедуры.
Настоящий тайский массаж основан на невидимых энергетических линиях «сен», каналах, которые переносят потоки жизненной энергии, пронизывая все тело. Мастер воздействует на точки, находящие на линиях, таким образом избавляя от различных недугов.
Говорят, Nuad Thai особенно полезен жителям больших городов — снимает хроническую усталость, стресс, перенапряжение, но есть и противопоказания (как и в других видах массажа): любые воспаления, температура, обострение хронических заболеваний, туберкулез, травмы и другие.
Неувядающая роза
В Сирии, как и во многих государствах, ЮНЕСКО уже взяла под свое «крыло» соколиную охоту, нашлось место и театру теней. Но есть на этой сотрясаемой войной земле одно из прекрасных сокровищ человечества — Дамасская роза. Аромат, говорят, у нее дивный, и не зря называют розу королевой Персидских и Арабских садов. Хотя в списке не сколько сам цветок, а «методы обработки дамасской розы в деревне Марах и сопутствующие ремесла», уточняют на сайте ЮНЕСКО.
Деревня Марах расположена в горной местности, в 65 км к северу от Дамаска. Здесь из розы делают джемы, сиропы, эфирные масла, косметику, чай, лекарства. Зацветает «королева Персидских и Арабских садов» в мае и дает начало сбора урожая и целому фестивалю.
Эссенция из Дамасской розы стоит дорого, но мечтают ее приобрести многие. От того и лозунг у занятых в переработке цветков производителей звучит как «Дамасская роза: ценнее золота и долговечнее нефти».
Арфийские игры
Какие у вас ассоциации с Ирландией? Трилистник, пиво, Лепрекон… И конечно арфа! Не зря этот музыкальный инструмент изображен на гербе страны и монетах. На «кельсткой» или «гэльской арфе» играют почти 1000 лет (арфа упоминается в одном из древнейших средневековых гербовых сводах 1280 года). Только вчитайтесь: арфа настолько прочно вошла в жизнь ирландцев, что в 1576 году Тайный Совет по поручению королевы Елизаветы издал указ о полном запрете арфы (и никаких арфистов!) на территории, населенной англичанами.
В ЮНЕСКО обратили внимание, что в Ирландии до сих пор, несмотря на огромное количество музыкальных направлений и веяний, играют на арфе и сохраняют старинный репертуар. В организации отмечают, что за последние 60 лет «возрос интерес к игре на арфе благодаря растущему признанию ее роли в ирландской культуре, языке и самобытности.
Хороводы водить
Весной, в День святого Георгия Победоносца, жители деревни Погост в Белоруссии устраивают «Юраускi карагод» («Юрьевский хоровод»). Во время обряда местные выходят в поле, чтобы посмотреть на озимые, и водят хороводы: поют обрядовые песни, призывая дождь — заклинают святого Юрия «отомкнуть землицу, выпустить росицу». Затем процессия обходит всю деревню: сулят хозяевам здоровье, счастье и богатый урожай, а в ответ принимают подарки (четное количество яиц, пироги и конфеты). Специально к празднику жители Погоста выпекают пышный хлеб «карагод», который украшают тремя колосками из теста и тремя веточками цветущего плодового дерева. Между прочим, в 2020 году деревне стукнет 500 лет.
«Юраускi карагод» вошел в число объектов нематериального наследия ЮНЕСКО (что невероятно почетно, живи и радуйся), но с припиской: нуждается в срочной охране.
«Несмотря на согласованные усилия сообщества для защиты этого элемента живого культурного наследия, его жизнеспособности угрожают многочисленные факторы, в том числе старение населения деревни Погост, безработица, общие социально-экономические условия в регионе и глобализация», — отмечают в организации.
Большие надежды
А что мы? В общем списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО у нас 29 позиций: природные объекты, среди которых озеро Байкал, вулканы Камчатки, Западный Кавказ, Ленские Столбы; культурные — Московский кремль и Красная площадь, Казанский Кремль, ансамбль Новодевичьего монастыря, исторический центр Петербурга и другие. В перечне объектов нематериального наследия наш «представительский список» скромен — культура старообрядцев Забайкалья (семейских) и якутский героический эпос «Олонхо». Хотя какой потенциал! Одних только ремесел: хохломская роспись, гжель, оренбургские и павло-посадские платки… Вносят в список хороводы, карнавалы, а лезгинка разве не достойна?
О хохломе и гжели замолвили слово еще в 2015 году, но пока безрезультатно. Впрочем, список претендентов постоянно пополняют, готовят новые заявки. Недавно в Татарстане заявили о своих «космических планах» — подготовить для включения в список Всемирного наследия перечень объектов, связанных с астрономией. На сбор документов может уйти не один год, речь идет о двух старинных обсерваториях.
Так что, как пелось в песне, «надейся и жди».