Дороже золота: в списке нематериального наследия ЮНЕСКО пополнение

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) пополнила свой список нематериального культурного наследия человечества. Традиционно в перечень «живого достояния» включают ремесла, праздники, ритуалы, знания и практики. Чего там только нет! Соколиная охота, танго, йога и даже каталонские «пирамиды из людей». Чем пополнился список на этот раз — читайте в материале «Известий».

Cшит колпак по-колпаковски

Ак калпак (« белый колпак» ) — национальный мужской головной убор в Киргизии. Теперь его будут носить с особой гордостью. В перечень нематериальных ценностей вошел процесс ношения и изготовления этого головного убора, потому как не все так просто: знания передаются от матери к дочери, мастерице необходимо владеть навыками кройки, шитья, валяния и вышивки.

Высок белоснежный колпак от того, что символизирует снежную вершину, а четыре стороны — это четыре стихии, окантовки которых олицетворяют солнце и символизируют саму жизнь. Кстати, у взрослых мужчин окантовка ак калпака из коричневой или черной ткани, у мальчиков — из красной.

На шитье одного традиционного колпака уходит около двух часов и 230 г войлока. В Киргизии настолько любят этот головной убор, что с 2011 года отмечают День ак калпака.

Намяли бока

Традиционный тайский массаж (Nuad Thai) теперь тоже в списке нематериального культурного наследия. Межправительственный комитет оценил долгую практику, которая методом проб и ошибок вылилась в целую систему оздоровительной процедуры.

Настоящий тайский массаж основан на невидимых энергетических линиях «сен», каналах, которые переносят потоки жизненной энергии, пронизывая все тело . Мастер воздействует на точки, находящие на линиях, таким образом избавляя от различных недугов.

Говорят, Nuad Thai особенно полезен жителям больших городов — снимает хроническую усталость, стресс, перенапряжение, но есть и противопоказания (как и в других видах массажа): любые воспаления, температура, обострение хронических заболеваний, туберкулез, травмы и другие.

Неувядающая роза

В Сирии, как и во многих государствах, ЮНЕСКО уже взяла под свое «крыло» соколиную охоту, нашлось место и театру теней. Н о есть на этой сотрясаемой войной земле одно из прекрасных сокровищ человечества — Дамасская роза. Аромат, говорят, у нее дивный, и не зря называют розу королевой Персидских и Арабских садов. Хотя в списке не сколько сам цветок, а «методы обработки дамасской розы в деревне Марах и сопутствующие ремесла », уточняют на сайте ЮНЕСКО.

Деревня Марах расположена в горной местности, в 65 км к северу от Дамаска. Здесь из розы делают джемы, сиропы, эфирные масла, косметику, чай, лекарства. Зацветает «королева Персидских и Арабских садов» в мае и дает начало сбора урожая и целому фестивалю.

Эссенция из Дамасской розы стоит дорого, но мечтают ее приобрести многие. От того и лозунг у занятых в переработке цветков производителей звучит как «Дамасская роза: ценнее золота и долговечнее нефти».

Арфийские игры

Какие у вас ассоциации с Ирландией? Трилистник, пиво, Лепрекон… И конечно арфа! Не зря этот музыкальный инструмент изображен на гербе страны и монетах. На «кельсткой» или «гэльской арфе» играют почти 1000 лет (арфа упоминается в одном из древнейших средневековых гербовых сводах 1280 года). Только вчитайтесь: арфа настолько прочно вошла в жизнь ирландцев, что в 1576 году Тайный Совет по поручению королевы Елизаветы издал указ о полном запрете арфы (и никаких арфистов!) на территории, населенной англичанами.

В ЮНЕСКО обратили внимание, что в Ирландии до сих пор, несмотря на огромное количество музыкальных направлений и веяний, играют на арфе и сохраняют старинный репертуар. В организации отмечают, что за последние 60 лет «возрос интерес к игре на арфе благодаря растущему признанию ее роли в ирландской культуре, языке и самобытности.

Хороводы водить

Весной, в День святого Георгия Победоносца, жители деревни Погост в Белоруссии устраивают «Юраускi карагод» («Юрьевский хоровод»). Во время обряда местные выходят в поле, чтобы посмотреть на озимые, и водят хороводы: поют обрядовые песни, призывая дождь — заклинают святого Юрия «отомкнуть землицу, выпустить росицу». Затем процессия обходит всю деревню: сулят хозяевам здоровье, счастье и богатый урожай, а в ответ принимают подарки (четное количество яиц, пироги и конфеты). Специально к празднику жители Погоста выпекают пышный хлеб «карагод», который украшают тремя колосками из теста и тремя веточками цветущего плодового дерева. Между прочим, в 2020 году деревне стукнет 500 лет.

«Юраускi карагод» вошел в число объектов нематериального наследия ЮНЕСКО (что невероятно почетно, живи и радуйся), но с припиской: нуждается в срочной охране.

«Несмотря на согласованные усилия сообщества для защиты этого элемента живого культурного наследия, его жизнеспособности угрожают многочисленные факторы, в том числе старение населения деревни Погост, безработица, общие социально-экономические условия в регионе и глобализация », — отмечают в организации.

Большие надежды

А что мы? В общем списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО у нас 29 позиций: природные объекты, среди которых озеро Байкал, вулканы Камчатки, Западный Кавказ, Ленские Столбы; культурные — Московский кремль и Красная площадь, Казанский Кремль, ансамбль Новодевичьего монастыря, исторический центр Петербурга и другие. В перечне объектов нематериального наследия наш «представительский список» скромен — культура старообрядцев Забайкалья (семейских) и якутский героический эпос «Олонхо». Хотя какой потенциал! Одних только ремесел: хохломская роспись, гжель, оренбургские и павло-посадские платки… Вносят в список хороводы, карнавалы, а лезгинка разве не достойна?

О хохломе и гжели замолвили слово еще в 2015 году, но пока безрезультатно. Впрочем, список претендентов постоянно пополняют, готовят новые заявки. Недавно в Татарстане заявили о своих «космических планах» — подготовить для включения в список Всемирного наследия перечень объектов, связанных с астрономией . На сбор документов может уйти не один год, речь идет о двух старинных обсерваториях.

Так что, как пелось в песне, «надейся и жди».