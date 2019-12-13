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Минфин США исключил из санкционных списков три российские компании

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Фото: Depositphotos
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Министерство финансов Соединенных Штатов исключило из своих санкционных списков три российские компании. Об этом стало известно в пятницу, 13 декабря.

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Из списка были выведены ООО ЦАО (Курганская область), ООО «Вертикаль» (Югра), ООО «Юником» (Югра), о чем свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на сайте министерства.

Организации попали в список 5 декабря, когда Соединенные Штаты ввели санкции против 17 граждан и семи российских компаний за «вредоносную» деятельность в киберсфере. МИД России назвал меры «очередной пропагандистской атакой». Также в ведомстве подчеркнули, что, как и предыдущие американские «выпады», эти санкции не останутся без ответа.

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности. Документ должен подписать американский президент Дональд Трамп. Российский МИД при этом заявил, что меры направлены на получение односторонних преимуществ Соединенными Штатами в ущерб интересам Европы в газовой сфере.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики.

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