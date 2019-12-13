Зеленский заявил об отсутствии обиды на Порошенко после слов о наркотиках

Президент Украины Владимир Зеленский не держит обиды на своего предшественника Петра Порошенко, пытавшегося выставить его наркоманом во время предвыборной борьбы. Об этом глава государства заявил в пятницу, 13 декабря, отвечая на вопрос ведущей программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Нет. Потому что я не пьяница и не наркоман», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, Порошенко дал ему много поводов обидеться, пишет «Федеральное агентство новостей».

В ходе предвыборной президентской кампании команда Порошенко активно продвигала тему якобы имеющейся у Зеленского наркозависимости. В результате обоим кандидатам пришлось несколько раз сдавать тест на наличие алкоголя и наркотических веществ в организме. Позднее соперник Зеленского говорил, что не утверждает, что его оппонент является наркоманом, однако граждане Украины имеют право знать такие вещи о гаранте конституции, сообщает RT.

Также Зеленский выразил сожаление в эфире программы, что с эфира российского телеканала ТНТ был снят сериал «Слуга народа» с его участием.

«Очень жалею (что сняли с эфира. — Ред.), потому что это одна из стратегий. Знаете, у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то — «Слуга народа», — пошутил он.