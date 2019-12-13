Прямой эфир

Зеленский заявил об отсутствии обиды на Порошенко после слов о наркотиках

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский не держит обиды на своего предшественника Петра Порошенко, пытавшегося выставить его наркоманом во время предвыборной борьбы. Об этом глава государства заявил в пятницу, 13 декабря, отвечая на вопрос ведущей программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Нет. Потому что я не пьяница и не наркоман», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, Порошенко дал ему много поводов обидеться, пишет «Федеральное агентство новостей».

В ходе предвыборной президентской кампании команда Порошенко активно продвигала тему якобы имеющейся у Зеленского наркозависимости. В результате обоим кандидатам пришлось несколько раз сдавать тест на наличие алкоголя и наркотических веществ в организме. Позднее соперник Зеленского говорил, что не утверждает, что его оппонент является наркоманом, однако граждане Украины имеют право знать такие вещи о гаранте конституции, сообщает RT.

Также Зеленский выразил сожаление в эфире программы, что с эфира российского телеканала ТНТ был снят сериал «Слуга народа» с его участием.

«Очень жалею (что сняли с эфира. — Ред.), потому что это одна из стратегий. Знаете, у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то — «Слуга народа», — пошутил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019