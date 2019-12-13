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Дальний беспилотник ВВС США провел очередную разведку у берегов Крыма

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Фото: Global Look Press/Sra Tyler Woodward
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Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил очередной разведывательный полет у границ России на Черном море. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Согласно данным, дрон США с бортовым номером 04-2021 вылетел с авиабазы Сигонелла, находящейся на итальянской Сицилии, и начиная с 13:15 мск в течение трех часов и курсировал вдоль юго-западного и западного побережья Крыма. Он совершил около четырех полетов вдоль полуострова на высоте примерно 16 тыс. метров.

Отмечается, что в районе Севастополя беспилотник приблизился к побережью на расстояние примерно 34 км в том месте, где, по западным данным, размещен дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Предыдущий американский дрон RQ-4A Global Hawk курсировал к западу от Крыма 6 декабря. Тогда он совершил, по меньшей мере, шесть пролетов вдоль побережья Крыма и два вдоль Кубани, выполняя их на высоте около 16 тыс. метров и расстоянии в среднем 40 км от российских берегов.

Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки в глубине территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию американскому командованию в реальном масштабе времени.

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