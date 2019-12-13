В Крыму пес принес сторожу лагеря найденную человеческую руку

В алуштинском поселке Розовый сторожу детского лагеря собака принесла в зубах человеческую руку, найденную в лесу. Об этом в пятницу, 13 декабря, пишет сайт kp.ru.

Инцидент произошел 10 декабря в детском пионерском лагере «Северянин». Увидев находку собаки, сторож вызвал полицию. Прибывшим на место полицейским он рассказал о произошедшем. Эксперты установили, что рука пролежала в земле около полугода и на ней даже не сохранились кусочки одежды, а на предплечье отсутствуют куски плоти. Известно, что собака выкопала ее во время прогулки в окрестностях.

Пока правоохранителям не удалось установить, где именно собака нашла останки, ведется поиск тела, которому принадлежала конечность. Следователи изучают базы данных без вести пропавших в последнее время людей.

Поиски тела осложняются тем, что в округе много бездомных животных, что отвлекает служебных собак и мешает выйти на след трупа, пишет НСН.

11 декабря сообщалось, что в подмосковной деревне Никифорово неподалеку от автобусной остановки полицейские обнаружили обезглавленное тело мужчины. Возбуждено уголовное дело об убийстве.